De "chorro" a "acomodada": la polémica entre Luis Caputo y Delfina Rossi

Delfina Rossi y Luis Caputo desataron la polémica en la previa de las elecciones.

Una fuerte polémica a través de redes sociales se desató en las últimas horas entre el ministro de Economía, Luis Caputo y la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, quienes protagonizaron un fuerte intercambio a raíz de una discusión por la operación de recompra de deuda soberana que el Gobierno anunció con la asistencia del banco de inversión JPMorgan.

Una de las tendencias del día en X fue el crece que se volvió viral y escaló luego de que Rossi, hija del exministro de Defensa Agustín Rossi, publicara una crítica en tono irónico hacia la medida económica.

Todo comenzó cuando el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, comunicó que la cartera económica inició las tratativas para una operación de recompra de deuda destinada a “reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación”.

“Esta operación, comúnmente llamada ‘Deuda por Educación’, consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales. Para su estructuración, se ha designado a JPMorgan como el banco que nos asistirá en este proceso”, explicó Quirno.

Según el funcionario, los ahorros obtenidos se destinarán a consolidar la inversión educativa a largo plazo, una medida que, sin embargo, no escapó a la polémica.

Rossi reaccionó con un mensaje en formato de “obra de teatro”, aludiendo al pasado de Caputo como ejecutivo del JPMorgan: "1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan. 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable. 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con asistencia del JP Morgan y organismos internacionales. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?".

La réplica del ministro no se hizo esperar: "Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria", comenzó Caputo.

Luego, agregó: "Tengo dos hijos que trabajan conmigo, y ¿sabés cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a sacar este país adelante".