Fue a buscar a una amiga para ir a una juntada, derrapó con la moto y murió: "Mi hijo siempre estaba a disposición del otro"

A menos de 96 horas del accidente que le costó la vida al motociclista Gaspar Nicoli, de 22 años, su familia reclama un rápido avance de la investigación para esclarecer el hecho en medio de las sospechas de un intento de robo que forzó la maniobra fatal que ocurrió en el barrio Don Bosco.

Gustavo, papá de Gaspar, contó en diálogo con 0223 que en la noche del jueves su hijo se había juntado con un grupo de amigos a cenar hamburguesas en inmediaciones de Perú y Gascón. "Él estaba juntado con unos amigos en una casa. Una amiga estaba en Luro y Olazabal y se iba a tomar un taxi, pero él se ofreció para ir a buscarla. "Voy y vengo en cinco minutos", dijo. A la media hora me llamó mi sobrino preguntando por él, diciéndome que hacía cuarenta minutos que no aparecía", contó.

El primo de la víctima salió en su búsqueda por la calle Perú y desde lejos observó la presencia de patrulleros con las sirenas encendidas. "Ahí se imaginaron que era él", contó.

Esa noche, Gaspar salió en busca de su amiga, pero a 700 metros derrapó con su motocicleta que tenía hacía dos años y murió. Sus familiares sostienen que el joven de 22 años era seguido por motochorros que querían asaltarlo.

Una cámara de seguridad ubicada sobre San Martín y Perú captó la secuencia de los sucedido. "Lo único que se ve es el impacto de mi hijo. Después se ven pasar un taxi y dos motos como si nada. Habrán visto el palo que se pegó y siguieron de largo. Yo creo que le quisieron robar, perdió el control, voló por los aires y se partió contra un árbol", conjeturó Gustavo.

El hombre confió que su hijo era prudente al momento de manejar. "Él le tenía respeto a la velocidad, tenía miedo de ir rápido. Tenía un grupo hermosísimo de amigos, no se drogaba ni fumaba. Trabajaba de 8 a 17 de mensajero lloviera o tronara y los sábados se iba a la casa de un amigo a cargar ladrillos. Él siempre estaba a disposición del otro", afirmó.

A la espera de obtener nuevos avances en la investigación, la causa será girada a la fiscalía en turno que trabajará para esclarecer el hecho.