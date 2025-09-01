Detuvieron a la hija del financista nazi y a su esposo por entorpecer la investigación sobre el cuadro robado

En el marco de la investigación por la búsqueda del cuadro “Retrato de una dama” robado durante la Segunda Guerra Mundial, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) volvió a allanar la vivienda de Parque Luro donde fue vista la obra, llevó adelante medidas similares en otros tres domicilios y notificó a la hija del financista nazi y su esposo de la detención de ambos bajo arresto domiciliario.

Las medidas se llevaron a cabo en la tarde del lunes fueron solicitadas por el fiscal Carlos Martínez, a cargo de la oficina de Delitos Sencillos de la Justicia Federal y se dieron en el marco de la búsqueda del cuadro del pintor italiano Giuseppe Ghislandi que fuera sustraído por el financista Friedrich Kadgien.

La Justicia dispuso que Patricia Kadgien, una de sus hijas, y su marido, quedaran detenidos bajo arresto domiciliario en el marco de la causa por encubrimiento por contrabando. “Se tomó la medida por entorpecer la investigación y en principio son setenta y dos horas hasta la audiencia de formalización”, indicaron fuentes judiciales a 0223.

La medida se hará efectiva en el chalet ubicado en Cardiel casi Patagones y cuya venta –a partir de la publicación de algunas fotos de su interior- fue fundamental para el avance la investigación de un periodista neerlandés.

Según la investigación de los periodistas Cyril Rosman, John van den Oetelaar y el corresponsal del diario neerlandés en Buenos Aires, Peter Schouten, una de las hermanas Kadgien puso a la venta su casa “y entre las fotografías que se publicaron del chalet, se puede observar una de ellas con el cuadro colgado en la pared del living de la vivienda.

En una de esas imágenes de la sala de estar que fueron publicadas por la inmobiliaria encargada de la operación, aparecía lo que parece ser el cuadro de Ghislandi. “No hay motivos para pensar que pueda ser una copia”, afirmaron los expertos Annelies Kool y Perry Schrier, asesores de la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos (Rijksdienst).