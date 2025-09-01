Desesperado pedido para identificar al conductor que atropelló a dos jóvenes que habían ido a bailar a Playa Grande: "Si alguien vio algo, que avisen"

Las familias de Luca y Emiliano, los dos jóvenes que fueron arrollados por un automovilista el domingo a la madrugada en la zona del Parque San Martín, unieron fuerzas para tratar de localizar al conductor que este fin de semana casi provoca una tragedia y escapó del lugar sin brindarle asistencia a las víctimas.

Ambos habían ido a bailar en la noche del sábado a distintos boliches de Playa Grande con sus respectivos grupos de amigos. Al terminar la noche de fiesta, ante las dificultades para tomar un auto por la concentración de público y la demanda, los dos salieron en dirección a Playa Chica para pedir un viaje que les saliera más barato y regresar a sus casas.

Minutos antes de las 6 de la mañana, cuando caminaban a la altura de Avellaneda, fueron arrollados por un automovilista que perdió el control del rodado, derrapó y se subió a la vereda, impactando contra los jóvenes de 18 y 25 años. Como consecuencia, Luca, el menor, sufrió golpes y cortes en las cejas, la nariz, en un hombro y en una rodilla. En tanto, Emiliano se llevó la peor parte: sufrió un corte en la sien y perdió el conocimiento en el lugar.

Fernando, papá de Emiliano, contó en declaraciones a 0223 que por la densa bruma que había en la madrugada del domingo la visibilidad era reducida. "Él estaba llamando un Uber, iba caminando hacia Manolo para que le salga más barato. Se despidió de sus amigos y de repente un auto lo golpeó de atrás. El chico que grabó me dijo que el auto les pegó con la cola, no con el capó", comentó.

Su hijo quedó tendido en el suelo inconsciente. "Una chica le sacó el sweater y lo apretó porque le sangraba muchísimo. Por suerte, al rato se acordó y me llamó. A los cinco minutos llegué y se me aflojaron las piernas", reconoció.

El hombre confió que la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) no llegó en 20 minutos por lo que, con la autorización del personal de la comisaría novena, lo cargó en su auto y lo llevó a la clínica Pueyrredon, donde habitualmente Emiliano recibe atención médica. Lo propio hizo Alejandra, mamá de Luca, quien lo trasladó a otra clínica privada.

Al momento del accidente, la niebla cubría las calles y complicaba la visibilidad.

Fernando agradeció a los amigos de Luca y la joven que le brindó asistencia a su hijo, pero cuestionó la falta de bolardos y cámaras de seguridad en la zona para contener el tránsito y lamentó que a casi dos días del accidente no tienen mayores novedades sobre el imprudente conductor que los arrolló. "En esa curva no hay ni una cámara y ahí ya hubo varios accidentes. Es una zona muy peligrosa, los autos pasan muy cerca de la gente", remarcó.

Además, confió que a 400 metros del lugar, a la altura del hotel Las Rocas, había un móvil de la Patrulla Municipal. "No sabemos qué auto era, si dobló o si siguió por la costa. Nadie vio nada", lamentó.

Por su parte, Alejandra, mamá de Luca, reclamó celeridad y llamó a eventuales testigos a brindar testimonio para esclarecer el caso. "Pido por favor que si alguien vio algo que nos ayude. La patente no se ve por la niebla que había. Creemos que pudo haber sido un Chevrolet Celta, un Volkswagen Fox o un Renualt Clio. Si algún automovilista iba detrás, que avisen por favor", rogó.