Echó a la pareja y la hija de su casa: lo allanaron y secuestraron un arma

La denuncia que una mujer hizo el sábado luego de que la pareja con la que convive desde 2023 la echara de la casa junto a su hija de 10 años y le tirara las pertenencias a la casa dejó lugar a un allanamiento en el que secuestraron un arma de fuego, dos cargadores y cincuenta municiones.

La mujer de 40 años se presentó en la comisaría sexta y dijo que tras una discusión el hombre le exigió que se fuera de la vivienda, despertó a la menor, la empujó, le arrebató el celular y arrojó sus pertenencias a la vereda.

´Las actuaciones la hizo personal de la comisaría sexta.

En su declaración, tras pedir una restricción de acercamiento y la restitución de algunos objetos personales que quedaron en el inmueble, sostuvo que el sujeto de 39 años tenía en su poder una pistola.

Fueron efectivos de esa dependencia los que este lunes identificaron al hombre y secuestraron una pistola TPR9 calibre nueve milímetros, la que se encuentra registrada a nombre del imputado, dos cargadores y cincuenta municiones.

Desde el Juzgado de Familia N°1 ordenaron el secuestro de todos los elementos el envío del arma Policía Científica para realizar la pericia balística. Con relación al hombre y en el marco de una causa por infracción a la ley de violencia familiar, no se tomó ninguna medida restrictiva de la libertad.