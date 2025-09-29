Amenazó a las hermanas con una cuchilla y escapó por los techos

Un llamado al 911 que denunció un conflicto familiar permitió aprehender a un hombre de 34 años que armado con una cuchilla amenazó a las hermanas e intentó escapar por los techos.

Fue personal del Comando de Patrullas el que arribó a una vivienda en calle San Martín al 8500 donde hay dos viviendas: en una vive el imputado y en la otra sus hermanas con la mamá.

En circunstancias aún no establecidas, el sujeto pateó la puerta de entrada y rompió la cerradura, lo que impedía que las mujeres salieran del lugar. Los oficiales redujeron al sujeto en los techos de la propiedad y secuestraron una cuchilla que tenía en su poder.

Quedó aprehendido.

El sujeto, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a la comisaría duodécima dónde labraron actuaciones por los delitos de amenazas agravadas.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.