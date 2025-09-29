Amenazó a las hermanas con una cuchilla y escapó por los techos
Tiene 34 años. Lo atraparon tras un llamado al 911. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado al 911 que denunció un conflicto familiar permitió aprehender a un hombre de 34 años que armado con una cuchilla amenazó a las hermanas e intentó escapar por los techos.
Fue personal del Comando de Patrullas el que arribó a una vivienda en calle San Martín al 8500 donde hay dos viviendas: en una vive el imputado y en la otra sus hermanas con la mamá.
En circunstancias aún no establecidas, el sujeto pateó la puerta de entrada y rompió la cerradura, lo que impedía que las mujeres salieran del lugar. Los oficiales redujeron al sujeto en los techos de la propiedad y secuestraron una cuchilla que tenía en su poder.
El sujeto, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a la comisaría duodécima dónde labraron actuaciones por los delitos de amenazas agravadas.
El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Leé también
Temas
Lo más
leído