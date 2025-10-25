No pega una: cumplió la suspensión de dos años por dóping, volvía a jugar y se lesionó

El mediocampista argentino del Padova de Italia, Alejandro Gómez, sufrió una lesión muscular y se postergó su regreso al fútbol tras dos años sin hacerlo debido al doping positivo que se dio cuando jugaba para el Sevilla de España. El "Papu" no pega una desde que salió campeón del mundo, fue aislado de la Selección sin mucha explicación pública y ahora tiene que esperar para volver jugar.

Este domingo por la novena fecha de la Serie B de Italia, el Padova recibirá a la Juve Stabia en el stadio Euganeo y con la inclusión de Gómez en la lista de convocados por el entrenador Matteo Andreoletti, generando la expectativa del mundo del fútbol por el retorno a la actividad del ex jugador de Arsenal de Sarandí que fue suspendido el 8 de octubre de 2023 cuando se dio a conocer su positivo en un control antidoping previo al Mundial de Qatar 2022, cuando jugaba para el Sevilla.

Sin embargo, en la antesala de este encuentro, el mediocampista campeón del mundo sufrió una lesión muscular que no lo dejará estar presente ante la Juve Stabia y su regreso a los campos de juego se verá postergado. “Lo sentimos por ´Papu´ desde el punto de vista personal, porque tenía muchas ganas de estar, pero debemos ser prudentes, no podemos correr riesgos que no tienen sentido” declaró Andreoletti.

Además, el entrenador destacó que Gómez volverá cuando este en óptimas condiciones: “Cuando esté al 100 por ciento desde el punto de vista de la recuperación, jugará. Tiene un problema muscular que se produjo en los últimos días, no quiero dar una fecha concreta para su regreso que luego quizá no podamos cumplir”. “El objetivo es que vuelva al 100 % sin forzar, no es nada grave, pero no queremos precipitarnos ni dar una fecha límite innecesaria” concluyó.

