SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Violencia familiar

Incumplió restricción de acercamiento y se metió en la casa de su mamá

Tiene 20 años. Sucedió en el barrio Parque Palermo. Termino alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Traslado del imputado.

16 de Octubre de 2025 18:00

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un joven que el jueves a la tarde incumplió una restricción de acercamiento y fue a la casa de su madre en el barrio Parque Palermo fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tiene 20 años.

Fue personal de la comisaría decimosexta el que redujo al sujeto de 20 años en la zona de Labardén al 3100 tras confirmar que estaba sin permiso en el interior de la casa de su madre más allá de la vigencia de la medida dispuesta por el Juzgado de Familia N° 4.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por desobediencia y el posterior traslado al complejo penitenciario de Batán.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar