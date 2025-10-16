Incumplió restricción de acercamiento y se metió en la casa de su mamá

Un joven que el jueves a la tarde incumplió una restricción de acercamiento y fue a la casa de su madre en el barrio Parque Palermo fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tiene 20 años.

Fue personal de la comisaría decimosexta el que redujo al sujeto de 20 años en la zona de Labardén al 3100 tras confirmar que estaba sin permiso en el interior de la casa de su madre más allá de la vigencia de la medida dispuesta por el Juzgado de Familia N° 4.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por desobediencia y el posterior traslado al complejo penitenciario de Batán.