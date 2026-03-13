Perpetua para el techista que mató a dos mujeres en menos de un mes

En sintonía con el pedido que hizo la fiscal Florencia Salas y que había desarrollado durante la investigación penal preparatoria, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 condenó a Jonathan Darío Cáceres como autor penalmente responsable de dos asesinatos cometidos en menos de treinta días entre mayo y junio de 2023.

Los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Cecchi hallaron al techista de 33 años autor de los homicidios de María Angélica Rossi y Elizabet Othondo. Al término de la sentencia que se leyó en el sexto piso de Tribunales fue trasladado al complejo penitenciario de Batán donde estaba alojado desde su detención.

En mayo del 2023 María Angélica Rossi, de 74 años, fue encontrada muerta en su casa de Los Chañares entre Las Calas y Yanquetruz, en el Bosque Peralta Ramos. Tenía tres golpes en la cabeza y pasaron días hasta identificar el cuerpo porque lo habían prendido fuego. La tarea de bomberos en la vivienda permitió establecer que hubo tres focos ígneos dentro de la casa. Rossi iba a viajar ese mismo mes a Miami.

Un mes después, en el barrio San José, apareció sin vida Elizabeth Othondo de 81 años. Al igual que en el primero de los hechos, no se hallaron accesos del inmueble forzados, la víctima fue asesinada a golpes en la cabeza con un elemento contundente, había faltantes que confirmaron el robo previo y hubo un intento de incendiar la vivienda. Ocurrió precisamente en Rodríguez Peña entre Mitre y San Luis.

El Negro Jony estuvo en las dos viviendas realizando trabajos de peón. Si bien en su declaración durante el debate negó haber sido el autor, la contundencia de las pruebas en la investigación que hizo la Unidad Funcional de Instrucción N°1 no dejó dudas sobre su responsabilidad.