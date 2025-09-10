Fueron a buscarla a un cumpleaños, los asaltaron en el auto y la nena terminó con el globo y las manos en alto

Otro hecho impactante: la hija de la familia bajó del auto con un globo en la mano, los brazos en alto y muerta de miedo. El violento robo a mano armada dejó una imagen estremecedora.

Ocurrió en Villa Raffo, partido de Tres de Febrero. Una familia fue asaltada el domingo a la madrugada por cinco delincuentes que le robaron el auto en la puerta de su casa.

Mientras dos ladrones forcejeaban con el conductor hasta tirarlo al suelo y fracturarle la muñeca izquierda, la madre abrió la puerta trasera para que su hija bajara. La nena, entendiendo lo que pasaba, salió despacio con las manos levantadas y un globo en la mano.

Los delincuentes escaparon con el auto, pero a los pocos metros lo frenaron. Uno de ellos regresó armado hacia las víctimas y les quitó a la mujer la cartera y un celular antes de escapar definitivamente.

Horas después, el auto fue encontrado en el complejo Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache. Estaba desvalijado y con daños: le faltaban la batería, el estéreo, la rueda de auxilio y varias herramientas, además de tener rayones, abolladuras y un farol roto.

La familia denunció el robo de tres celulares, documentación personal y tarjetas bancarias. Una de las víctimas relató a Noticias Argentinas: “La comisaría estaba cerrada. Casi tiro la pared abajo”. Otra vecina aseguró que los ladrones estarían identificados, pero que “no pueden hacer nada porque son menores” y que la misma banda ya había atacado en la zona.