"Me robaron los ahorros, no puedo pagar los sueldos": asaltaron y dejaron al borde de la quiebra a una empresa de calzados

En el video se ve la organización del golpe comando. Los ladrones simularon ser clientes, redujeron a las víctimas y escaparon con una suma millonaria. "Me robaron los ahorros de toda mi vida, no tengo nada para pagar los sueldos".

Un violento asalto ocurrió el miércoles de la semana pasada en una fábrica de calzados de Tapiales, partido de La Matanza, cuando tres delincuentes armados sorprendieron al propietario y a los empleados en pleno horario de atención.

¿Sabían cómo funcionaba la empresa?

Uno de los asaltantes ingresó primero al local, saludó al dueño con un apretón de manos y fingió interés en el calzado. Segundos después aparecieron dos cómplices que lo redujeron junto a los trabajadores y a un cliente que justo había entrado a comprar.

Los ladrones provocaron destrozos, guardaron los fajos de dinero en una bolsa y escaparon rápidamente. Según relató Adrián, la banda actuó con precisión: “Rompieron los durlocks justo en los sectores donde no había cámaras, conocían todos los movimientos”.

Este asalto no fue un hecho aislado. Hace 30 días la misma compañía había sido atacada mediante un boquete: los delincuentes ingresaron por los techos, atravesaron la pared y se llevaron otra importante suma de dinero.

El empresario advirtió que la situación es insostenible: sin capital de trabajo, le resulta imposible afrontar los sueldos y teme por la continuidad de la fábrica.