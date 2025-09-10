Pidió permiso para ir al baño y se escapó de la comisaría por el ventiluz

El detenido estaba en la comisaría decimosexta antes de ser trasladado al complejo penitenciario de Batán.

Un sujeto de 25 años que había sido aprehendido el lunes por la tarde y fue trasladado a la comisaría decimosexta se escapó poco después tras forzar el ventiluz del baño.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, Alan González fue aprehendido por personal de Prefectura Naval Argentina en inmediaciones de las calles Vertiz y Castex cuando bajó de un VW Gol e intentó darse a la fuga.

Al identificarlo confirmaron que registraba un pedido de captura activo debido al quebrantamiento de la libertad asistida por lo que el Juez de Ejecución Penal Juan Galarreta había solicitado su captura.

Gonzalez fue trasladado a la comisaría decimosexta, ubicada en Camusso al 1500, dónde labraron las actuaciones de rigor. Fue durante esa espera que el aprehendido pidió permiso para pasar al baño.

Ante la demora para salir, personal de la comisaría abrió la puerta y notó que el sujeto había escapado por el ventiluz. Más allá de las tareas de búsqueda que comenzaron la misma tarde del lunes, González aún no pudo ser hallado.