El Municipio instaló un semáforo con giro a la izquierda en una importante avenida

El Municipio busca ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad vial en la zona. Imagen: MGP.

La Municipalidad de General Pueyrredon informa que ya se encuentra en funcionamiento un nuevo semáforo sobre la avenida Constitución, en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

En los últimos días, desde el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) realizaron la instalación y la puesta a punto del dispositivo, ubicado en la intersección de Constitución y Ángel Roffo, con el objetivo de ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad vial en una zona que registra un creciente desarrollo comercial.

Este nuevo equipo cuenta con tres tiempos de funcionamiento, habilita el giro a la izquierda en sentido sur norte y está coordinado con el resto de los semáforos sobre Constitución, lo que permitirá una circulación más fluida y segura.

En tal sentido, desde el área de Ingeniería de Tránsito, detallaron que previamente se ejecutaron obras complementarias necesarias para su instalación como el cableado subterráneo, construcción de canteros laterales, instalación de un buzón, colocación de columnas, linternas y fuentes de energía.

Con esta incorporación, General Pueyrredon alcanza un total de 492 intersecciones semaforizadas, lo que representa más de 1.100 columnas y linternas en funcionamiento a lo largo de la ciudad.

Ante cualquier falla o inconveniente en semáforos o alumbrado público, los vecinos pueden realizar el reclamo comunicándose al 147 o a través de la web: www.147.mardelplata.gob.ar.