Investigan una red de trata laboral: allanan un templo evangélico, un local y dos casas

La medida se lleva adelante en Miramar y está a cargo de la Policía Federal.

La Policía Federal allana cuatro inmuebles en Miramar, incluyendo un templo evangélico, en el marco de una causa por trata de personas que tramita la Justicia Federal.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, las medidas se llevan adelante en una iglesia evangélica en la avenida 9 y calle 72, en un local de compraventa en avenida 23 y 38, en un domicilio en 52 bis casi 3 y en una vivienda cuya dirección no fue especificada.

El templo tiene la denominación Escuderos de Cristo y hace años trabajan con gente en situación de calle en Miramar.

La investigación está a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, que está a cargo, con la implementación del sistema acusatorio, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron la realización de los operativos simultáneos, pero no pudieron dar otros detalles porque la causa está con secreto de sumario.

El operativo comenzó con la primer luz del día y pasado el mediodía aún no había finalizado.