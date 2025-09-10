Habilitan una cámara Gesell provisoria para casos “graves y urgentes”

Más de un año después del vencimiento del contrato de alquiler que obligó a abandonar el edificio ubicado en Gascón 1382, sin novedades del expediente en trámite ante la Procuración General y con demoras para la puesta en marcha provisoria en un nuevo inmueble alquilado, la Fiscalía General dispuso como “medida urgente y paliativa” que en una oficina de su sede para que se lleven adelante las entrevistas para cámara Gesell.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que se informó a la Cámara de Apelación y Garantías, a los Jueces de Garantías, a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, a los Defensores, Asesores de Incapaces y demás intervinientes, que se harán las entrevistas para cámara Gesell en una oficina en el edificio de la Fiscalía General.

Se hacen hasta cinco entrevistas por día.

En esa comunicación la Fiscalía General señaló que a la espera de las tareas de cableado y la colocación de divisorios en el inmueble alquilado en Brown y La Rioja -a donde irá a Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA), se decidió instalar un circuito de grabación de audio y video para poder llevar a cabo transitoriamente tanto las entrevistas previas como las audiencias en una oficina del edificio ubicado en Brown 1154.

“En dicho espacio se encontrarán presentes la perito psicóloga del Ministerio Público Fiscal que dirija la entrevista, así como, en un muy reducido espacio contiguo y separado, el encargado de su organización y grabación”, informaron.

La Unidad Funcional interviniente deberá coordinar con las partes para que presencien de manera virtual la diligencia, pudiéndose conectar remotamente mediante el link que se les facilitará en cada caso, o disponer de un espacio en la misma Fiscalía para la presencia conjunta de las partes, desde donde se podrá ver y escuchar al menor.

Funcionará de manera provisoria.

En virtud de lo provisorio y precario del mecanismo ideado se hizo saber que “se llevarán adelante las entrevistas previas y audiencias de Cámara Gesell sólo en los casos especialmente graves y urgentes, solicitando la colaboración de las Fiscalías instructoras de la investigación para lograr una adecuada selección de los mismos.

“La reprogramación de las audiencias suspendidas, o programación de las nuevas se llevarán adelante a partir del próximo lunes 15 de septiembre”, informó la Fiscalía General.