"Voy a matar a la seño": una alumna entró en la escuela a los tiros y se atrincheró

La adolescente, de 14 años, disparó varias veces, les apuntó a sus compañeros y reclama por una profesora.

Momentos de pánico y tensión se viven este miércoles porque una adolescente de 14 años se atrincheró en una escuela de Mendoza y disparó al menos dos veces al aire. La alumna continúa atrincherada pasado el medodía, mientras se desarrolla un operativo para evacuar al resto de los estudiantes.

El episodio sacude la tranquilidad de la escuela Marcelino Blanco, en la localidad de La Paz, en mendoza. Allí, según declararon algunos testigos, la menor no ha entregado el arma y asegura que no va a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”.

Un escuadrón del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), además de personal policial, supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, está en el lugar mediando con la menor para que entregue el arma.

También se desplazaron al colegio autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad y Justicia. Por el momento, no se han reportado heridos.

Se sabe que la adolescente es alumna de segundo año del secundario y su papá es un comisario retirado de la Policía de San Luis.

Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, aseguró que la mayoría de los chicos fueron atendidos por nerviosismo y han sido retirados por sus padres del establecimiento, mientras al chica sigue en el lugar con el arma en su poder.