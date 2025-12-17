Encontraron muerta a Alejandra Tolosa, la mujer que se encontraba desaparecida hace dos semanas en Miramar

Tolosa habría abandonado su hogar con un frasco que contenía somníferos y medicamentos.

Encontraron sin vida a Alejandra Tolosa, la mujer de 58 años que se encontraba desaparecida desde la tarde del jueves 4 de diciembre en Miramar. Su cuerpo fue hallado en un terreno baldío ubicado en la intersección de las calles 39 y 6.

Según le había comentado su hijo Gonzalo a 0223, la última información que se supo de ella fue el 4 de diciembre, "cuando se marchó del domicilio" y en consecuencia su familia inició los rastrillajes.

Por su lado, las autoridades comenzaron el sábado siguiente con los mismos trabajos desde la zona del vivero dunícola municipal Florentino Ameghino hasta el Bosque Energético y también en el Polideportivo Néstor Kirchner hasta el Parque Judicial.

El operativo para dar con su paradero incluyó rastrillajes con perros, drones y las tareas de Prefectura Naval, y culminó este mediodía con el hallazgo de su cuerpo por parte de empleados municipales que trabajaban en el lugar.

De acuerdo al testimonio de su hijo, la mujer "se encontraba mal, estaba depresiva" y antes de irse "envió un mensaje de suicidio, apagó el celular, lo dejó en la casa y se fue". Habría llevado consigo medicamentos y somníferos.

Finalmente, después de casi dos semanas, encontraron el cuerpo de Tolosa y la autopsia se realizará este mismo miércoles. La causa, caratulada como "averiguación causales de muerte", está a cargo del fiscal Ramiro Anchou.