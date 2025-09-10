"¡No, corazón, no!": el tenso cara a cara de la Policía con la adolescente armada y atrincherada en una escuela de Mendoza

Nuevas imágenes muestran el momento en el que la Policía intentó ingresar a la escuela donde una adolescente de 14 años está atrincherada, pero la menor les disparó para evitar la ayuda.

A más de tres horas del inicio del operativo en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en La Paz, la Policía mendocina quiso poner a resguardo a la adolescente, pero la menor los repeló con disparos.

En los primeros segundos del material audiovisual, filmado por un obrero que se encontraba haciendo trabajos en otro sector de la escuela, se puede observar cómo un policía ingresa en el establecimiento y le grita a la joven "dejala un minuto en el piso, así podemos hablar", acto seguido se escucha un disparo en medio de varios gritos.

Por el momento se desconocen los motivos de este accionar y en el lugar trabaja personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS). Las primeras informaciones indican que la adolescente sería hija de un policía de San Luis.

Además, desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado: "Solicitamos a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y él respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves".