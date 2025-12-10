Se escaparon los perros de su vecino y le mordieron los genitales: el hombre de 76 años está internado

También lo mordieron en los brazos, las piernas y la cara.

En la tarde de este miércoles, un hombre de 76 años fue atacado por dos perros que se escaparon de la vivienda del vecino, en el barrio Parque República de Córdoba.

Ante el arribo de la policía, la víctima pidió ayuda al servicio de emergencias porque sufrió graves mordeduras en los genitales, los brazos, las piernas y la cara.

Mientras el hombre fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde permanece internado para recibir atención especializada, las autoridades cordobesas investigan cómo se escaparon los animales y atacaron al hombre en el pasaje Llaquelen al 5400.

Uno de los perros que se escapó y atacó al hombre de 76 años en Córdoba.

No es la primera vez que un hecho de estas características sucede en Córdoba. Días atrás, Bastian, de 9 años, fue atacado por tres pitbulls en el momento en que jugaba con su hermano en la puerta de su casa.

De acuerdo con fuentes policiales, el chico había salido a la vereda a jugar a la pelota con su hermano cuando el vecino dejó escapar a sus perros. Los animales se le fueron encima y lo tiraron al piso.

Ese ataque ocurrió en la calle De los Franceses al 6500, en el barrio Los Boulevares, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. La víctima terminó con heridas serias en la cabeza, un brazo y una pierna.