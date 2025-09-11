El dólar subió por cuarta rueda consecutiva y el mayorista quedó a menos del 3% del techo de la banda

El dólar rozó los $1.450 en el Banco Nación (BNA) este jueves 11 de septiembre y en el segmento mayorista cerró a $1.432, para quedar a solo 2,8% del techo de la banda.

El dólar mayorista acumula cuatro jornadas consecutivas al alza y acumula una suba semanal del 5,7% ($77) desde la inapelable derrota del Gobierno elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.393,45 para la compra y a $1.445,43 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (Bcra). En tanto, en el BNA, el billete finalizó la jornada a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta.

En tanto, el dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta.

El dólar MEP opera a $1.437,64 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.444,79, por lo cual la brecha es de 0,9%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.435,11.