Quilmes tocó fondo en el José Martínez: noche caliente y dura derrota ante Centenario

El equipo de Javier Bianchelli sufrió una abultada derrota en el José Martínez y no puede salir del mal presente en este 2026.

Quilmes volvió a jugar en casa, pero lejos estuvo de hacerse fuerte en el José Martínez. En una noche muy negativa, el equipo de Luis Bianchelli fue ampliamente superado y cayó por 97-77 ante Centenario de Venado Tuerto, mostrando su versión más floja en lo que va de la Liga Argentina de Básquet. Fue la segunda derrota consecutiva como local y dejó señales de alarma, tanto desde lo basquetbolístico como desde lo anímico.

Desde el arranque el partido se jugó con errores de ambos lados, pero la visita fue la que encontró soluciones más rápido. Con una ráfaga de triples de Brown, Castellani y un encendido Jeremías Cardona, Centenario pasó al frente 13-6 en los primeros minutos. Quilmes dependió casi exclusivamente de arrestos individuales de Ludueña y De La Fuente, no logró continuidad y pagó caro las distracciones defensivas, cerrando el primer cuarto abajo por 23-16.

En el segundo parcial, el Cervecero mostró una mejor cara desde la defensa y logró cambiar la energía del juego. Federico De Miguel apareció con dos triples claves —los primeros del equipo tras ocho intentos fallidos— y un robo que terminó en bandeja para poner al local a tiro. Quilmes incluso pasó al frente por primera vez (32-31), pero no pudo sostenerlo: cada avance trabajado encontraba del otro lado una respuesta visitante más clara y efectiva. Centenario cerró mejor el tramo y se fue al descanso largo arriba 47-41.

El tercer cuarto fue el quiebre definitivo del partido. Centenario defendió con mucha dureza, cerró la pintura y obligó a Quilmes a lanzar incómodo, mientras Tyrrell Brown y, sobre todo, Jeremías Cardona castigaban desde el perímetro. El escolta de la visita fue imparable, cerró el parcial con un triple en la esquina y estiró la diferencia a un contundente 73-57 que silenció al José Martínez.

En el último cuarto, lejos de reaccionar, Quilmes se desordenó aún más. La diferencia volvió a los 20 puntos rápidamente y el clima se tornó irrespirable: hubo discusiones en el banco entre Bianchelli y Joaquín Ríos, además de cruces con De La Fuente, mientras desde las tribunas bajaban insultos y muestras de fastidio. La defensa fue la peor de la temporada y Centenario no perdonó, cerrando una noche perfecta.

Darry Moore, en medio de un funcionamiento colectivo muy flojo, fue el máximo anotador del Cervecero con 21 puntos, seguido por Federico De Miguel con 19. En la visita, Jeremías Cardona fue la gran figura de la noche con 32 puntos y un impactante 8 de 13 en triples.

Con esta derrota, Quilmes sigue perdiendo lugares en la tabla de posiciones de la Conferencia Sur. El equipo marplatense arrancó el partido en el sexto lugar y lo finalizó en el octavo puesto con un récord de 12-8. El próximo encuentro del "Cervecero" será en condición de visitante el 11 de febrero ante Deportivo Norte de Amstrong.

Sintesís: Moore 21, De Miguel 19, Nally 9, De La Fuente 8, Rios 5, Luna 5, Ludueña 4, Dominé 3, Alderete 3.