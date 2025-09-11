Kicillof inauguró un nuevo centro de salud, ahora en Pila

Horas después de visitar el distrito de General Paz para inaugurar una nueva Casa de la Provincia, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se dirigió al cercano partido de Pila donde también procedió a la inauguración de otra obra pública llevada adelante por su gestión: se trata de un centro de atención primaria de la salud. El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Sebastián Walker.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Cada vez que recorremos un municipio lo hacemos para mejorar la calidad de vida de los vecinos: nunca paramos de entregar viviendas, de inaugurar obras de asfalto, de construir escuelas o, como hoy, de fortalecer el sistema de salud”. “Mientras el Gobierno nacional veta la ley que sostiene la atención en un hospital como el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que ayudará también a descomprimir la atención del hospital local”, agregó.

“El presidente debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública”, sostuvo el Gobernador y agregó: “En la provincia de Buenos Aires vamos siempre en el sentido contrario al de Nación: no lo hacemos por marketing, sino por convicción, por decisión política y porque el único mandato que tenemos por cumplir es con el pueblo de la Provincia”.

Así se ve uno de los espacios del nuevo CAPS de Pila.

Los beneficios del nuevo CAPS en Pila

Tras una inversión de $1.483 millones, el CAPS “Héroes de la Pandemia” cuenta con seis consultorios, vacunatorio, dispensario de medicamentos, sala de espera, oficinas de enfermería, administración y SUM.

El nuevo centro beneficia a más de 4.600 habitantes y permite descomprimir la demanda del hospital municipal.

Por su parte, Kreplak destacó: “Con este nuevo CAPS estamos demostrando que nuestro objetivo es recorrer cada distrito para atender las necesidades y llevar soluciones”. “En la Provincia, la salud es un derecho de todos y todas que se construye gracias a una enorme inversión y un trabajo comprometido del Gobierno”, agregó.

Cesión de la laguna Camarón Grande/Cacique

Durante la jornada, el Gobernador hizo entrega al municipio de la cesión de la laguna Camarón Grande/Cacique, una de las reservas de agua más grandes de la región. En tanto, Kicillof sobrevoló la zona donde se realizan trabajos para restablecer su hábitat natural.

“Para el Gobierno bonaerense no hay pueblos chicos o pueblos grandes: gracias a esta inversión provincial, hoy nuestro municipio tiene el primer Centro de Atención Primaria de la Salud para fortalecer el sistema sanitario local”, remarcó Walker.

Kicillof con el intendente de Pila.

Programa Puentes en Pila

Finalmente, Kicillof junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, firmó un convenio para la construcción de un nuevo centro universitario en el marco del programa Puentes.

Asimismo, se suscribió un acuerdo para el llamado a licitación para la construcción de un microestadio municipal; y, mediante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se destinó una inversión de $192 millones para la ejecución del Club Social y Deportivo de Pila.