Bastián despertó del coma y avanza su recuperación: "Me hiciste la mamá más feliz del mundo"

En las últimas horas, Bastián Jérez, el nene de 8 años que había sufrido graves lesiones producto de un accidente entre una camioneta Volkswagen Amarok y el UTV en el que viajaba con su padre en Pinamar, mostró nuevos avances. Tras haber sido operado el lunes, su mamá, Macarena Collantes, confirmó que el menor despertó del coma.

Los médicos que lo atienden en el Hospital Materno Infantil venían reportando que su estado era estable aunque desde el 15 de enero permanecía bajo asistencia respiratoria mecánica en la Unidad de Terapia Intensiva. Tras ratificar el avance, la mamá de Bastián celebró: “Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”.

En su cuenta de Instagram, Macarena dejó un emocionante mensaje: “Gracias a Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”.

El mensaje de la mamá de Bastián en Instagram.

A tres semanas del accidente, la evolución del menor se dio un día después de que fuera sometido a su séptima cirugía desde el accidente ocurrido el 12 de enero. Según fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la intervención, realizada el lunes al mediodía, permitió el reemplazo de la válvula de derivación externa por una de derivación ventrículo-pleural.

A su vez, aclararon que el objetivo principal fue optimizar el manejo del drenaje de líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal, dado que esta válvula conduce el líquido desde el cerebro hacia la pleura torácica en un solo sentido.