Pelea el descenso, pidió perdón a "Chiqui" Tapia y desde la AFA lo destrozaron: "Traidor y mentiroso"

La "guerra" entre la AFA y Talleres de Córdoba parecía tomarse un respiro luego de que el presidente Andrés Fassi, en una conferencia de prensa, se disculpó de fuertes acusaciones del año pasado contar "Chiqui" Tapia e intentó dejar atrás del conflicto en un contexto del conjunto cordobés comprometido con el descenso. El que tomó la posta para responderle en sus redes sociales fue Pablo Toviggino, tesorero de la casa madre del fútbol argentino y lo fulminó.

Durante su exposición, Fassi intentó dejar atrás el conflicto surgido en septiembre de 2024, cuando cuestionó a la conducción de la AFA luego de la eliminación de Talleres en Copa Argentina con arbitraje de Andrés Merlos. “Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal. Por lo que expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA”, señaló.

El dirigente sostuvo además que ya había transmitido en privado a Tapia su voluntad de recomponer el vínculo en un encuentro informal realizado en La Agustina. Con un tono conciliador, Fassi afirmó: “Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, queremos sumar nuestra visión. Invitaremos al presidente a la inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva, que será una de las más importantes de Latinoamérica”.

No obstante, el intento de distensión chocó rápidamente con la réplica de Toviggino, el "brazo de choque" de AFA, quien a través de la red social X acusó a Fassi de haber promovido junto a referentes políticos y judiciales un “golpe institucional” contra las elecciones de la AFA.

Además, lo cuestionó por supuestas denuncias contra Tapia y su familia, al tiempo que ironizó: “Seguramente el Presidente Tapia aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero sos tan traidor y mentiroso, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste”.

Continuará...

