Un video registrado por vecinos del barrio Libertad muestra la brutalidad del enfrentamiento ocurrido esta tarde, donde delincuentes se tirotearon con la Policía y un efectivo resultó herido. Se trata del episodio previo al hallazgo del cuerpo sin vida de Matías "Pata de palo" Cornejo.

En las imágenes, grabadas desde una vivienda, se observa el intercambio de disparos y el momento en que un sargento de 31 años cae al suelo tras recibir un balazo en la pierna. Instantes después, uno de sus compañeros lo arrastra bajo fuego cruzado para asistirlo con el objetivo de trasladarlo de urgencia al Hospital Interzonal, donde finalmente confirmaron que sufrió fractura de tibia y peroné, y se encuentra fuera de peligro.

El episodio forma parte del operativo desplegado en República Árabe Siria al 800 para detener al posteriormente fallecido Matías “Pata de palo” Cornejo, acusado de asesinar a Rubén “Viruta” Ordoñez.

El material audiovisual, que circula entre los vecinos de la zona, refleja el dramatismo de la situación y la tensión vivida durante varias horas en el barrio, convertido en escenario de una verdadera batalla.