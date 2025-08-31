SUPLEMENTOS
EN VIVO: Aldosivi no lo pudo empatar y Boca lo empezó a definir a los 35'

Battaglia, de cabeza, tras un córner de Palacios, selló el 2 a 0 para el conjunto de Miguel Ángel Russo en el Minella.

Aldosivi había ganado el duelo en la mitad de la cancha, pero un error en la salida le facilitó la tarea a Boca y deberá cambiar el plan. (Foto: Prensa Aldosivi)

31 de Agosto de 2025 13:53

Por Redacción 0223

PARA 0223

A Aldosivi le salió perfecto el plan durante 46' de los 47' que se jugaron en el primer tiempo del Minella. Porque no lo dejó elaborar juego, lo obligó a lanzar pelotazos sin destino y tenía hecho la mitad del trabajo. Después, le faltó profundidad para inquietar a Marchesin. Pero en la última de la etapa, Carranza se quiso apurar en una salida y se le fue larga, Palacios cortó, trasladó y metió un centro preciso para Lautaro Di Lollo que cabeceó al gol y rompió el cero en el cierre, para asestar un mazazo al "tiburón". 

 

 

