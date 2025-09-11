Impactante video: así capturaron a los delincuentes que le robaron a un menor y descartaron un arma

Después de conocerse la noticia en la que un joven de 19 años y un adolescente de 17 fueron detenidos este jueves durante una espectacular persecución tras intentar robarle a un joven de 17 años, la Municipalidad de General Pueyrredon dio a conocer un video del momento de la captura.

Tras ver a dos delincuentes en moto robándole a un menor en la zona de Quintana y Catamarca, se inició una persecución en la que los delincuentes escaparon en contramano. Al llegar a la intersección de Catamarca y Almafuerte, chocaron con un auto que circulaba por Almafuerte.

Inmediatamente cayeron del vehículo e intentaron escapar a pie. Sin embargo, los agentes le impartieron la voz de alto en reiteradas ocasiones. Ante la negativa de los delincuentes de deponer su actitud, se hizo uso de la lanzadora Byrna con proyectiles de pimienta, logrando reducirlos en el lugar.

Tal como adelantó 0223, durante el intento de huida, los delincuentes descartaron un revólver calibre 32. Finalmente, fueron detenidos por efectivos de Prefectura y la Departamental y se constató la edad de los delincuentes: un menor de 17 años y un mayor de 19.

Se dio intervención inmediata al personal policial de la Comisaría Segunda, quienes aprehendieron a los implicados, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Se comprobó que la moto en la que se cometió el delito tenía los números suprimidos, por lo que el fiscal interviniente ordenó su secuestro.