Conmoción tras el atrincheramiento: murió un delincuente y hay otro herido de gravedad

Un violento enfrentamiento en el barrio Libertad dejó como saldo un delincuente muerto, otro herido de gravedad y un extenso atrincheramiento que mantuvo en vilo a la Policía y a la Justicia durante varias horas. De acuerdo a la información oficial, la víctima es Matías "Pata de palo" Cornejo, quien habría perdido la vida de un disparo en la cabeza por motivos que son materia de investigación.

Además, el saldo del terrible episodio de violencia es un delincuente herido de gravedad con un disparo en la cabeza que fue trasladado al Higa, un tercer hombre detenido y dos mujeres liberadas tras horas de angustia y confusión.

El hecho se desató este jueves en el marco de un operativo que tenía como objetivo detener al acusado del homicidio de Rubén “Viruta” Ordoñez.

Tras la balacera, en la que un efectivo policial recibió un disparo en una pierna y tuvo que ser trasladado de urgencia luego de varios minutos bajo fuego, Cornejo se atrincheró en una vivienda de República Árabe Siria al 800 junto a otros dos delincuentes y a dos mujeres, quienes finalmente resultaron ilesas.

Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental y de la DDI rodearon la vivienda y trabajaron con mucha cautela por la presencia de las rehenes y porque se había detectado dentro de la casa una granada.

Un par de horas más tardes, en medio de un clima de enorme tensión y sin saber con el cuadro con el que se iban a encontrar al ingresar a la vivienda, efectivos policiales lograron entrar al domicilio y rescatar a los dos rehenes, que se encuentran en buen estado de salud.

Allí la policía informó que se encontraron con Cornejo ya sin vida producto en principio de un disparo en la cabeza. En tanto, el delincuente herido por otro impacto de bala fue trasladado para su atención médica por una ambulancia del Same bajo código rojo, con una herida en la cabeza, mientras se aguardan novedades oficiales sobre su estado.

También fue detenido otro tercer hombre. Los tres pertenecían a la misma banda y tenían armas en si poder al momento del ingreso de los efectivos policiales.