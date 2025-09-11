Fueron a detenerlo, baleó a un policía y se atrincheró

El sujeto atrincherado tiene a una mujer y dos menores con él.

Un allanamiento en la búsqueda de un acusado de homicidio derivó en un tiroteo en el barrio Libertad donde hirieron a un policía y el imputado se atrincheró en una vivienda junto a una mujer y dos menores. Autoridades judiciales y policiales trabajan en el lugar.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, fue personal de la DDI el que llegó hasta una vivienda en República Árabe Siria al 800 para cumplir una orden detención solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción N°7 a cargo de Carlos Russo.

El objetivo de la medida era detener a Matías “Pata de palo” Cornejo, el acusado de matar a comienzos de junio de cincos balazos a Rubén “Viruta” Ordonez en la zona de Pasaje Venezuela y Santa Cruz.

Cuando el personal de la DDI iba a realizar la medida avalada por la Justicia de Garantías, efectuaron detonaciones contra el personal y uno de esos disparos dio en un sargento de 31 años, identificado como Gustavo Arce. El efectivo fue trasladado, lúcido y consciente, en un móvil al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

“Presenta una herida de arma de fuego en la pierna derecha a la altura de la tibia, con orificio de entrada y sin salida. Está fuera de peligro”, le confirmaron las mismas fuentes a este medio.

En el lugar se conformó una mesa de crisis de la que participan el fiscal Carlos Russo y las principales autoridades policiales, incluyendo al Jefe Departamental y al titular de la DDI.