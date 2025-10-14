Discutieron, volvió en auto y le baleó el frente de la casa

Un hombre de 34 años acusado de balear la casa de una mujer con la que tenía problemas de vieja data fue notificado este martes de la formación de una causa penal y de una restricción de acercamiento tras el avance de la investigación a cargo del área de resolución temprana de conflictos penales.

El pasado 3 de octubre una mujer de 35 años denunció que el hombre se apersonó en su domicilio, se retiró tras un a discusión y minutos más tarde desde un automóvil le efectúo detonaciones a la vivienda.

A partir del avance de la investigación y tras el aval de la Justicia de Garantías, este martes personal de la comisaría decimoquinta, del grupo GAD y de Infantería irrumpió en una vivienda en calle Romano al 3000 donde identificaron a los moradores, incluyendo al imputado, y no hallaron elementos de interés para la causa.

El sujeto fue notificado de la formación de causa por los delitos de amenazas, lesiones leves y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Si bien no se adoptó temperamento restrictivo de la libertad respecto del imputado, se le comunicó la vigencia de una restricción de acercamiento.