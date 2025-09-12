El clima para el finde no es el más esperado: qué dice el pronóstico para este sábado en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional anunció los datos del tiempo para las próximas horas en la ciudad y la zona.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un viernes soleado pero fresquito, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, será una jornada ventosa con posibles lluvias.
El viernes comenzará ventoso con una temperatura de 8 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el norte, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado y la temperatura se mantendrá en 8 grados. Por su parte, tanto el viento como las ráfagas se mantendrán en las mismas velocidades y dirección.
Por la tarde el cielo se presentará del mismo modo, con una temperatura máxima de 15 grados. El viento llegará desde el noreste entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora.
Hacia la noche podrían aparecer chaparrones con una temperatura cercana a los 13 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el norte con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Temas
Lo más
leído