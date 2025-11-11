Renovaron el alerta amarillo por tormentas fuertes para esta noche en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se esperan tormentas y vientos fuertes para las últimas horas del martes.
Por Redacción 0223
Una vez que comenzaron a caer las primeras gotas en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes durante la noche de este martes en la ciudad.
De acuerdo al organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas de viento que puede alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h).
Por su lado, el viento soplará con intensidad desde el sector noroeste, al menos hasta la mañana del miércoles, cuando cambiará al sudoeste.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que mañana ya no llueva en la ciudad y se pueda disfrutar de una jornada agradable, con 22° de máxima y 13° de mínima.
Además, la temperatura irá en crecimiento, ya que pronostican un jueves con 24° de máxima y un viernes y sábado con 28°, ideal para la playa.
Recomendaciones
Desde el SMN brindaron una serie de consejos a tener en cuenta ante el alerta:
1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
2- Evitá actividades al aire libre.3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o
piletas.
5- Estate atento ante la posible caída de granizo.
