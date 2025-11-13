La temperatura no para de subir, el calor del jueves y un finde para playa: cómo sigue el clima en Mar del Plata

Como si quienes organizaron la movida lo supieran de antemano, este jueves el clima acompañará con calor la llegada de La Noche de las Heladerías. Antes, los marplatenses que deseen ir a la playa o planes al aire libre tendrán sol a pleno, temperaturas altas y un ambiente ideal. Siempre con protector, por supuesto.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una máxima de 24 grados. No obstante, la sensación térmica se pronostica ampliamente superior producto del viento norte y el cielo despejado. Por la tarde, con ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora y vestigios desde el mar, se reducirá el impacto del calor. La noche quedará ideal para estar con un ´bucito´.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

La influencia del sector predominante en el viento continuará con el aumento en el termómetro. El viernes se anuncian 28 grados y la misma temperatura, el sábado, según el SMN. Pero la sensación térmica llegará a 30, y el calor será todavía más fuerte ya que disminuirá. Eso, bien sabemos en Mar del Plata, termina en inestabilidad.

En la noche del sábado y madrugada del domingo se proyectan tormentas. El impacto, por más de tratarse de un período de lluvias probablemente corto, se sentirá en la temperatura: con viento sur, el domingo tendrá 21° de máxima y el lunes, 17 grados.