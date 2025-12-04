"Cripto fantasma": secuestran dólares y autos de alta gama en una causa por estafa

Varios meses de investigación permitieron realizar en las últimas horas trece allanamientos simultáneos en Mar del Plata y otras localidades en una causa por defraudación a los bienes del Estado y estafa en los que secuestraron una importante cantidad de dólares, pesos y autos de alta gama.

Dinero secuestrado.

Más allá del hermetismo judicial al respecto, los datos recabados por 0223 permitieron confirmar que en la ciudad es operativo estuvo a cargo de personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Mar del Plata de la Policía Federal Argentina.

Las diligencias fueron ordenadas por el Jue Federal Santiago Inchausti tras varios meses de investigación a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri y contaron con el apoyo de las DUOF San Martín, San Isidro, Morón, Mar del Plata y Avellaneda, la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones, y el Departamento Operativo contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico.

Secuestraron autos de alta gama.

“La organización delictiva actuaba en Mar del Plata y en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde promocionaba falsas inversiones en criptomonedas y cursos de trading internacionales, logrando estafar a cientos de víctimas”, señalaron las fuentes consultadas.

En los operativos realizados se incautaron vehículos de alta gama, una importante suma de dinero en efectivo —tanto en moneda nacional como extranjera-, decenas de dispositivos tecnológicos y soportes de almacenamiento digital, además de documentación clave para el avance de la causa.

“El operativo representa un golpe significativo contra las estructuras criminales dedicadas a fraudes financieros y estafas digitales”, agregaron.