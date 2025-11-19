“Abusó de esa posición para apropiarse de dinero”: oficializan en Pinamar la desvinculación de la extesorera municipal

Irregularidades en la tesorería de Pinamar derivaron en una causa penal contra una exfuncionaria.

La exjefa del área de tesorería del municipio de Pinamar, Norma Beatriz Watson, quedó formalmente desvinculada de su cargo a través de un decreto firmado por el intendente Juan Ibarguren, meses después de quedar registrada en numerosos videos llevándose varios fajos de dinero de las arcas de la comuna en su cartera personal.

Las grabaciones, realizadas el verano pasado, muestran a la funcionaria, de 59 años, en pleno presunto desfalco. Watson con más de 30 años de trayectoria, estaba a punto de jubilarse cuando un funcionario detectó irregularidades en sus operaciones y la denunció.

En consecuencia, desde el Ministerio Público Fiscal comenzaron a investigar los hechos en colaboración con la municipalidad pinamarense, desde donde se aportaron diversas pruebas.

Esta semana el jefe comunal del PRO decretó la desvinculación formal de Watson y desde el Estado local emitieron un comunicado en el que afirman que la exfuncionaria “abusó de esa posición para apropiarse de dinero”.

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, decretó la desvinculación de la extesorera.

A partir de las sospechas, desde el gobierno detallaron haber solicitado “urgentes reportes al proveedor del sistema para analizar movimientos sospechosos” y aseguraron haberle dado el derecho a la defensa a la empleada tras el inicio de un sumario.

Comprobado “el incumplimiento de la agente”, desde la gestión de Ibarguren decidieron cerrar ese proceso y en paralelo cooperar con la causa penal que tiene a Watson como imputada no solo por la sustracción de dinero, también por otras maniobras contables adulteradas, diferencias de caja, doble registración de ingresos y el uso irregular de una cuenta denominada “ingresos pendientes”, que habría funcionado más como un limbo administrativo que como una herramienta contable legítima.

La extesorera fue citada a indagatoria y decidió no declarar. “La investigación sigue en curso”, agrega el comunicado municipal. Según la defensa de Watson, el dinero que aparece en los vídeos le pertenecía y lo llevaba consigo por la “inseguridad en Pinamar”.

“Lo más importante es que se actuó desde el primer momento con total transparencia, cumpliendo cada paso legal y colaborando con la Justicia. Vamos a seguir trabajando con firmeza para que cada funcionario y empleado municipal cumpla su función como corresponde”, finalizó la misiva de prensa emitida por el gobierno de Ibarguren.