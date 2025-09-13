En el debut de Farré, Aldosivi tiene una "final" en Junín

Todos los partidos son decisivos, pero estos más. Porque no sólo sumás puntos para tu tabla, sino que le podés descontar directamente a un rival que pelea por lo mismo. A las 21.15, Aldosivi visita a Sarmiento en Junín con el debut de Guillermo Farré en el banco de suplentes, algunos cambios y la ilusión de conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura.

Empieza el ciclo Farré y no hay tiempo para esperar. El técnico lo sabe y lo reconoció en la conferencia de prensa, la prioridad son los resultados y después se irá encontrando su idea y el funcionamiento esperado. Pero hoy hay que ganar, para buscar dejar la zona del descenso y para meter de lleno en la pelea al dueño de casa.

El entrenador, que tuvo la fecha FIFA en el medio, meterá mano respecto a los que venían jugando. Sin Santiago Laquidain y Federico Gino por lesión, ni Matías García, tendrá al menos tres modificaciones obligadas. Aunque Gonzalo Mottes integra la delegación, lo más probable es que vaya al banco de suplentes y Tomás Kummer conforme la dupla central con Cabral. En la ofensiva recupera a Justo Giani, una de las principales cartas de ataque, mientras que Natanael Guzmán sería el reemplazante del uruguayo.

