En el debut de Farré, Aldosivi tiene una "final" en Junín
Es un partido frente a un rival directo y la posibilidad de encaminarse luego de un mal arranque de torneo, sin triunfos en el Clausura. Con cambio de técnico, el "tiburón" necesita empezar a sumar de a tres.
Todos los partidos son decisivos, pero estos más. Porque no sólo sumás puntos para tu tabla, sino que le podés descontar directamente a un rival que pelea por lo mismo. A las 21.15, Aldosivi visita a Sarmiento en Junín con el debut de Guillermo Farré en el banco de suplentes, algunos cambios y la ilusión de conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura.
Empieza el ciclo Farré y no hay tiempo para esperar. El técnico lo sabe y lo reconoció en la conferencia de prensa, la prioridad son los resultados y después se irá encontrando su idea y el funcionamiento esperado. Pero hoy hay que ganar, para buscar dejar la zona del descenso y para meter de lleno en la pelea al dueño de casa.
El entrenador, que tuvo la fecha FIFA en el medio, meterá mano respecto a los que venían jugando. Sin Santiago Laquidain y Federico Gino por lesión, ni Matías García, tendrá al menos tres modificaciones obligadas. Aunque Gonzalo Mottes integra la delegación, lo más probable es que vaya al banco de suplentes y Tomás Kummer conforme la dupla central con Cabral. En la ofensiva recupera a Justo Giani, una de las principales cartas de ataque, mientras que Natanael Guzmán sería el reemplazante del uruguayo.
