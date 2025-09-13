Precaución con el viento: cómo estará el clima en Mar del Plata este sábado
Conocé los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Aunque ya se sienten las temperaturas agradables a casi una semana de la llegada de la primavera, el invierno aún no quiere despedirse y deja su marca este fin de semana en Mar del Plata.
A pesar de que la temperatura mínima pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional era de 8 grados, la jornada comenzó con 7.4º y una sensación térmica de 4.3º.
A lo largo de la mañana del sábado se espera un cielo mayormente nublado con viento predominante del sector norte, mientras que para la tarde las ráfagas irán en aumento y llegarán a alcanzar los 59 kilómetros por hora.
Con cielo cubierto y algunos momentos de sol, la tarde se verá protagonizada por los fuertes vientos y una temperatura que trepará a los 16 grados.
La sorpresa llega hacia la tarde-noche cuando se prevé la llegada de chaparrones de variada intensidad y una humedad del 99%. Se espera que las precipitaciones se extiendan durante la madrugada del domingo y primeras horas de la mañana.
Leé también
Temas
Lo más
leído