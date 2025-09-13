Precaución con el viento: cómo estará el clima en Mar del Plata este sábado

Aunque ya se sienten las temperaturas agradables a casi una semana de la llegada de la primavera, el invierno aún no quiere despedirse y deja su marca este fin de semana en Mar del Plata.

A pesar de que la temperatura mínima pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional era de 8 grados, la jornada comenzó con 7.4º y una sensación térmica de 4.3º.

A lo largo de la mañana del sábado se espera un cielo mayormente nublado con viento predominante del sector norte, mientras que para la tarde las ráfagas irán en aumento y llegarán a alcanzar los 59 kilómetros por hora.

Con cielo cubierto y algunos momentos de sol, la tarde se verá protagonizada por los fuertes vientos y una temperatura que trepará a los 16 grados.

La sorpresa llega hacia la tarde-noche cuando se prevé la llegada de chaparrones de variada intensidad y una humedad del 99%. Se espera que las precipitaciones se extiendan durante la madrugada del domingo y primeras horas de la mañana.