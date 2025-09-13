"Las criaturas no tienen por qué verlos": Montenegro mostró cómo detuvieron a un cuidacoches alcoholizado

El intendente Guillermo Montenegro mostró en sus redes el accionar de la Patrulla Municipal hacia un cuidacoches.

Este sábado y a pocas horas de la decisión de la Justicia sobre el accionar de la Patrulla Municipal, el intendente Guillermo Montenegro publicó en su cuenta oficial de X imágenes de la detención de un cuidacoches por causar disturbios en la vía pública.

De acuerdo al parte oficial, durante una recorrida preventiva de un móvil del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) de la Secretaría de Seguridad en horas de la tarde de este viernes por la calle 3 de Febrero, a la altura de Hipólito Yrigoyen, se recibió un alerta por parte de un vecino informando la presencia de un "trapito" en aparente estado de ebriedad.

"Estaba molestando a los transeúntes y generando disturbios en la vía pública", advirtió el mandatario local al referirse al hecho. El personal del CPM constató la presencia del trapito, quien estaba recostado sobre la vereda alcoholizado e insultando.

De forma inmediata, fue identificado por parte del personal pero el hombre adoptó una actitud hostil y se resistió, generando un forcejeo y tirando a un efectivo al piso. En conjunto con otros guardias, se logró reducirlo y se le colocaron las esposas reglamentarias para resguardar la integridad física del personal interviniente y de terceros.

"No vamos a aflojar contra los trapitos violentos. Las criaturas que pasan no tienen por qué verlos y los vecinos merecen entrar a su casa en paz", remarcó Montenegro en X.

Finalmente, se solicitó la presencia de móvil policial el cual trasladó al aprehendido de 39 años a Comisaría Primera por disturbios en la vía pública y resistencia a la autoridad.

El hecho se da luego de que este viernes la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmara la resolución del Juez Juan Tapia que ordena a la Comuna a dejar de realizar operativos que impliquen violencia física y verbal a personas en situación de calle por parte de la Patrulla Municipal.