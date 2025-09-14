Independiente y la curiosa nueva vida de un exjugador que hoy es influencer

Un jugador que pasó por el Rojo bajo la conducción de César Luis Menotti, dejó el fútbol y se reinventó en las redes sociales, donde acumula más de 200 mil seguidores.

Luis Guadalupe, exfutbolista peruano con una extensa trayectoria en su selección nacional y en distintos equipos de Sudamérica y Europa, tuvo un paso fugaz por Independiente a fines de los 90. Aunque llegó a Avellaneda con el sueño de consolidarse, la falta de continuidad y la compleja adaptación al fútbol argentino lo obligaron a volver rápidamente a su tierra natal. Hoy, lejos de las canchas, sorprende con su nueva faceta como influencer.

Guadalupe comenzó su carrera en la Academia Deportiva Cantolao, desde donde dio el salto al profesionalismo en Universitario de Deportes, club con el que debutó en 1995 y fue campeón en 1998. Su proyección lo llevó a tener la chance de jugar en Independiente en 1999, un paso que, pese a ser breve, le permitió vivir momentos recordados como su gol frente a Corinthians por la Copa Mercosur. Sin embargo, no logró adaptarse bajo la dirección de César Luis Menotti.

Tras su breve experiencia en el Rojo, Guadalupe regresó a Universitario y luego emigró a Europa, donde defendió los colores de equipos en Bélgica y Grecia. Ya de vuelta en Perú, vistió camisetas de clubes como Juan Aurich, León de Huánuco, Real Garcilaso, Universidad César Vallejo y Los Caimanes, hasta retirarse en 2015 luego de una carrera de dos décadas.

Lejos de la pelota, Luis Guadalupe encontró un nuevo camino en los medios y las redes sociales. En Perú participó en programas televisivos como El Gran Show, abrió un restaurante propio y comenzó a trabajar con marcas internacionales, aprovechando su carisma y reconocimiento en el ambiente.

Actualmente, el exdefensor suma más de 200.000 seguidores en Instagram, donde comparte su rutina diaria, entrenamientos, proyectos personales y momentos familiares. Con ese alcance, Guadalupe se consolidó como uno de los influencers más consumidos en su país, demostrando que su popularidad trascendió al fútbol.

Así, quien alguna vez vistió la camiseta de Independiente y soñó con hacerse un lugar en el fútbol argentino, hoy disfruta de una nueva etapa ligada a la comunicación digital y al entretenimiento, un camino que lo mantiene vigente y cercano a los fanáticos, aunque ya no dentro de una cancha.