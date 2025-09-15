Coto busca personal para su próxima sucursal en Mar del Plata: cómo postularse

La empresa Coto abre una nueva convocatoria para trabajadores de Mar del Plata. Foto: 0223.

Luego de haber generado un fuerte impacto en la ciudad con la incorporación de cientos de trabajadores para su primera sucursal en Mar del Plata, la compañía argentina Coto reabre la búsqueda laboral en la ciudad.

Se trata de uno de los mayores empleadores privados del país que redobla la apuesta con la apertura de una nueva sucursal en el centro comercial Bendu, que se ubicará en la zona Puerto (exmanzana de los circos).

La cadena de supermercados abrió una nueva convocatoria de empleo para trabajadores de Mar del Plata.

Mientras las obras de este segundo super avanzan rápidamente, la empresa busca dar continuidad a su estrategia de crecimiento incorporando (al igual que en la sede de la avenida Newbery) innovaciones en materia de sostenibilidad, como sistemas de reutilización de aguas de lluvia para riego y limpieza.

En ese marco, también se dispuso la apertura de la búsqueda de personal que será seleccionado incluyendo vacantes para primer empleo y oficios.

Entre los puestos requeridos, se necesitan empleos de reposición, depósito, carnicería, fiambrería, panadería, verdulería, pescadería, prevención, elaboración de comidas, maestranza y ventas de electrodomésticos.

El primer desembarco de la cadena en Mar del Plata demandó una inversión de 45 millones de dólares, con una superficie de más de 52.000 metros cuadrados y generó 800 empleos.

Cómo postularse

Si tenés experiencia en el rubro, querés dar tus primeros pasos en el mundo laboral o conocés a un familiar, amigo o conocido que puede estar interesado, postulate cargando tus datos en EMI +54 9 11 5559-3160.

"Coto te espera con grandes desafíos y excelentes condiciones de contratación", anunciaron desde la firma.