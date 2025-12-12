Crisis en un importante mayorista: trabajadores siguen reclamando por el pago de las indemnizaciones

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica informó que, luego de intensas gestiones y diversas actuaciones ante las autoridades laborales, se logró que los trabajadores de Caromar finalmente perciban sus sueldos y el medio aguinaldo.

Este avance se produce en el marco del proceso de reclamos que el gremio venía sosteniendo junto a los trabajadores despedidos por el cierre del mayorista Caromar. En semanas anteriores, representantes del sindicato habían participado de audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para exigir el pago del 100% de las indemnizaciones de los trabajadores.

Finalmente, tras arduas semanas de negociaciones, se pudo destrabar la situación y garantizar el cumplimiento de los sueldos y aguinaldos por parte de la empresa.

La semana que viene habrá una audiencia clave en la que se espera que la empresa presente una propuesta concreta respecto a las indemnizaciones de los 15 trabajadores despedidos.

El conflicto se desató a fines de noviembre cuando los trabajadores se presentaron un domingo a trabajar y se encontraron con que habían cambiado la cerradura. "Nos enteramos en el mismo momento que comenzó a publicarse en los medios, porque el sereno del turno tarde noche fue y se dio cuenta de que le habían cambiado la cerradura al lugar y que habían puesto gente de seguridad privada de Medinilla", habían explicado.