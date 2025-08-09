Hasta 30% de descuento y 12 cuotas: las ofertas imperdibles de Coto para comprarle el regalo a los más chicos

Coto tiene descuentos de hasta el 20% y hasta 12 cuotas para celebrar esta fecha tan especial con los más pequeños de la casa.

Se acerca el Día de la Niñez y Coto acompaña al público con una propuesta única para celebrar esta fecha tan especial con los más pequeños de la casa. Desde indumentaria y calzado súper cómodo y para todos los días, hasta juguetes para la primera infancia, juegos de rol, juegos de mesa, bicicletas y triciclos, Coto cuenta con una amplia variedad de regalos para que los niños puedan explorar al máximo su creatividad e imaginación.

Esta propuesta es acompañada por promociones especiales y cuotas sin interés para sorprender a los más chiquitos en su día, tales como:

30% de descuento y 3 cuotas sin interés: hasta el jueves 14 de agosto, tenés 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en toda la juguetería.

hasta el jueves 14 de agosto, tenés 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en toda la juguetería. 6, 9 ó 12 cuotas sin interés: h asta el domingo 17 de agosto, tenés 6, 9 ó 12 cuotas sin interés con diferentes bancos en productos seleccionados de juguetería y rodados.

asta el domingo 17 de agosto, tenés 6, 9 ó 12 cuotas sin interés con diferentes bancos en productos seleccionados de juguetería y rodados. Promociones en bicicletas SPX: hasta el jueves 14 de agosto, elegí la promo que más te guste: 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago con Comunidad COTO en bicicletas SPX seleccionadas.

hasta el jueves 14 de agosto, elegí la promo que más te guste: 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago con Comunidad COTO en bicicletas SPX seleccionadas. Descuentos en Indumentaria: hasta el jueves 14 de agosto, tenés 50% de descuento y hasta 6 cuotas.

Además de todas estas promociones especiales, podés encontrar las ofertas habituales que tiene Coto en sus tiendas y en Coto Digital junto con descuentos exclusivos con Comunidad Coto y muchas ofertas más.