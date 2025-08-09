Hasta 30% de descuento y 12 cuotas: las ofertas imperdibles de Coto para comprarle el regalo a los más chicos
Coto tiene una propuesta especial para celebrar el Día de la Niñez con los más pequeños de la casa.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Se acerca el Día de la Niñez y Coto acompaña al público con una propuesta única para celebrar esta fecha tan especial con los más pequeños de la casa. Desde indumentaria y calzado súper cómodo y para todos los días, hasta juguetes para la primera infancia, juegos de rol, juegos de mesa, bicicletas y triciclos, Coto cuenta con una amplia variedad de regalos para que los niños puedan explorar al máximo su creatividad e imaginación.
Esta propuesta es acompañada por promociones especiales y cuotas sin interés para sorprender a los más chiquitos en su día, tales como:
- 30% de descuento y 3 cuotas sin interés: hasta el jueves 14 de agosto, tenés 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en toda la juguetería.
- 6, 9 ó 12 cuotas sin interés: hasta el domingo 17 de agosto, tenés 6, 9 ó 12 cuotas sin interés con diferentes bancos en productos seleccionados de juguetería y rodados.
- Promociones en bicicletas SPX: hasta el jueves 14 de agosto, elegí la promo que más te guste: 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago con Comunidad COTO en bicicletas SPX seleccionadas.
- Descuentos en Indumentaria: hasta el jueves 14 de agosto, tenés 50% de descuento y hasta 6 cuotas.
Además de todas estas promociones especiales, podés encontrar las ofertas habituales que tiene Coto en sus tiendas y en Coto Digital junto con descuentos exclusivos con Comunidad Coto y muchas ofertas más.
