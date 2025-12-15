Con tres Alvarado, Atlético Rafaela volvió a la Primera Nacional

Atlético de Rafaela le ganó en su estadio a San Martín de Formosa por 1 a 0, en el encuentro de vuelta de la final del torneo reducido del Federal A, ascendió a la Primera Nacional y acompañará a la categoría superior al campeón y primer promovido del certamen: Ciudad de Bolívar. En la "crema" hay tres exjugadores de Alvarado: Fernando Ponce, Emanuel Bilbao y Gabriel Fernández.

El estadio Nuevo Monumental de Rafaela, fue testigo del triunfo por la mínima de la "Crema", gracias a la anotación de Facundo Soloa, que le posibilitó ganar el partido, quedarse con la final de la Reváliday ascender a la Primera Nacional. El encuentro de ida, jugado la semana anterior en Formosa, también había finalizado con la victoria de Rafaela por 1 a 0, con gol de Lucas Albertengo, por lo que la "Crema" se quedó con la serie por un resultado global de 2 a 0.

En el equipo santafesino fueron titulares tres exjugadores de Alvarado. El más conocido es Fernando Ponce, el balcarceño que disputó varias temporadas en el Federal A y fue titular cuando se logró el ascenso en 2019. Después vistió la camiserta en la Primera Nacional y es adorado por los hinchas. Los otros dos tuvieron un paso por el club, no muy extenso pero con buenos números. El arquero Emanuel Bilbao y el marcador central Gabriel Fernández, dejaron una buena imagen en el "torito" y lograron subir con Rafaela.

