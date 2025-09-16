Insólito: buscan a un "defecador serial" que hace sus necesidades en las puertas de las casas

Los vecinos del barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba viven en estado de alerta por un hecho insólito: ocurre que un hombre defeca en las puertas de sus casas y la escena se repite, según la denuncia de los inquilinos de casas linderas en la zona, al menos una vez por mes. El último episodio sucedió ayer, en plena siesta, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de una de las viviendas.

En las imágenes, que fueron compartidas por el dueño de la propiedad, se puede apreciar a un sujeto con gorra que camina, se detiene, vuelve sobre sus pasos y, sin ningún pudor, hace sus necesidades en el umbral del inmueble. Por supuesto, el patrón que se repite constantemente y los que viven en los alrededores ya están hartos. "Siempre hace lo mismo, estamos todos cansados", contó Mario, uno de los testigos.

El individuo, que reside en el barrio, sostuvo que el “defecador serial” sería del Bajo Pueyrredón, una zona conocida por sus problemas de inseguridad, violencia y narcotráfico. Lógicamente, los damnificados por el increíble suceso son varios: “También defeca en los jardines de otras casas. Siempre se concentra en hacer lo suyo en propiedades que se retiran de la vereda, pasando la línea municipal”.

La situación generó mucho malestar y los vecinos ya no saben cómo proteger sus hogares de los ataques del misterioso muchacho. Hasta el momento, a pesar de que fue registrado por las cámaras de seguridad, nadie logró identificarlo ni frenar su accionar. Mientras tanto, se espera una respuesta de las autoridades y piden mayor presencia policial para terminar con el asqueroso calvario.