Cómo se encuentra de salud la reconocida ex vedette y cantante internada en Mar del Plata

Guadalupe Leuviah, reconocida vedette y actriz radicada en Mar del Plata, continúa internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permanece en el área de cirugía a la espera de una intervención.

Según contó una persona cercana a la artista a 0223, “está muy bien atendida y de buen ánimo”, aunque atraviesa un cuadro delicado: bajó mucho de peso en las últimas semanas y los médicos trabajan en su nutrición y refuerzo general para que pueda ser operada.

En ese sentido, se confirmó que los estudios recientes arrojaron que el tumor que la afecta es maligno y presenta ramificaciones, lo que complica su situación de salud.

Guadalupe, de 74 años, tuvo una destacada trayectoria en teatro, cine y televisión, y desde hace años eligió Mar del Plata como lugar de residencia.