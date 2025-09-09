Internaron a una reconocida ex vedette y cantante en Mar del Plata

Guadalupe Leuviah, más conocida como Guadalupe (Buenos Aires, 12 de noviembre de 1949), recordada por su trayectoria como vedette, bailarina, cantante, docente y actriz, fue internada de urgencia en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y será intervenedia quirúrgicamente este martes la tarde.

Guadalupe formó parte de la revista porteña compartiendo escenarios con cómicos como Jorge Porcel, Tato Bores, Rodolfo Zapata, Calígula, Alberto Olmedo, entre otros. Radicada hace años en la ciudad, venía padeciendo ciertas dolencias que le impedian ingerir líquidos y alimentos. Ese motivo la llevó a adelgazar 18 kilos en los últimos días.

Guadalupe participó en una decena de películas, entre ellas “Qué noche de casamiento”, “El sátiro”, “Porker de amor para tres”, “La flor de la mafia”, “Las procesadas”, “La dama regresa” y “Durero, viaje por el cuerpo”, donde, con un desafío interesante, compuso a una ciega bajo las órdenes del recordado director Jorge Polaco.

En TV se la vio en ciclos como “La tuerca”, “Detective de señoras”, “Es tuya, Juan”, “La familia Benvenutto”. En teatro se lució como vedette en gran cantidad de revistas, y como comediante o actriz dramática en obras como “Ruido de aplausos”, “Swit Charity”, “Penas de amor de una gata inglesa”, “Fascinación”, “A reír que es bueno”, “Guadalupe en la buena sendra”“Pippin”, “El patio de la morocha” y “Hamlet” de Shakespeare.

Su último trabajo fue “La Revista de Mar del Plata” galardonada con el Premio Estrella de Mar.