River la sacó barata en el primer tiempo, encontró el descuento en el final y va con vida a la revancha en Brasil

La diferencia en juego fue demasiado grande. Fue mucho más superior Palmeiras en el primer tiempo de lo que lo fue River en el complemento. E incluso, mucho tuvo que ver que el equipo brasileño jugó con otra intensidad porque podría haber aumentado la ventaja. La visita se impuso 2 a 1 en el Monumental y dejó pasar la chance de definir la serie frente a un "millonario" que mejoró un poco en la segunda mitad y se encontró con un gol en el cierre en un remate del marplatense Martínez Quarta.

La distancia entre un equipo y otro en los primeros 25 minutos de juego fue abismal. River no podía tener la pelota, no lograba recuperarla, llegaba tarde a la marca y casi no pasó la mitad de la cancha. Palmeiras la movía y tenía claridad, pero le faltó precisión en los metros finales. Encima, en una pelota parada, Gustavo Gómez se le escapó a Portillo y cabeceó totalmente libre para abrir el marcador. Enseguida, otro cabezazo pegó en el palo y se salvó el conjunto de Gallardo. Igual, antes del descanso, un gran pase para Vitor Roque terminó en la definición del "9" para darle más justicia al resultado.

El entrenador tuvo que cambiar para el complemento, sobre todo en el juego y mandó a Juanfer Quintero, que con sus pinceladas le dio otro juego e ilusionó con pases que por poco no llegaron a destino. Palmeiras se quedó cómodo y no atacó, aunque se le presentaron espacios. "Sobró" el partido por momentos y desperdició contra ataques que pudieron sentenciar la serie. Gallardo se la jugó en el cierre con los cambios y tuvo premio: Martínez Quarta probó de afuera y un rebote que le cambió la dirección a Weberton le dio vida. En el final, con el envión, Borja tuvo una clara pero esta vez el cuerpo del defensor evitó el empate.

River terminó con mejor cara pero aún abajo en el marcador y con un rival que demostró que, cuando juega en serio, es muy superior. Pero la diferencia es de solo un gol y el River de Gallardo sabe de épica en Brasil.

