Se peleó con un hombre, fue atacado a palazos y murió después de agonizar tres días

Un hombre de 53 años murió luego de agonizar durante tres días por las lesiones que le provocó una brutal golpiza que sufrió en la localidad de San Francisco, en la provincia de Córdoba. La víctima es Javier Ortiz, expresidente del Aeroclub de San Francisco y referente local, quien estaba internado en el Hospital Iturraspe desde el domingo pasado. Durante la mañana de aquella jornada, el sujeto mantuvo una violenta discusión con otro, cuya identidad aún no trascendió oficialmente.

En medio de la trifulca, el agresor agarró un palo de madera y le dio una brutal golpiza al individuo: la mayoría de golpes fueron en la zona abdominal. El impacto de la paliza le generó un severo traumatismo que le afectó a los órganos vitales e implicó una hemorragia interna, que finalmente derivó en un shock hipovolémico. El damnificado fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde permaneció internado hasta que falleció ayer por la tarde.

Con respecto al atacante, pudieron establecer que habría presentado solo heridas leves y no requirió internación prolongada. La causa es investigada por el fiscal Pedro Ignacio Machado, recientemente asignado a la jurisdicción de Frontera, quien tomó intervención junto a la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe. El fiscal busca determinar las responsabilidades y esclarecer los detalles detrás de la pelea seguida de muerte.

La pérdida física del expresidente del Aeroclub generó un profundo pesar en San Francisco, donde era muy querido y respetado. Desde la institución que supo comandar compartieron un sentido mensaje de despedida: “No hay palabras para describir este dolor... acompañamos a su familia y amigos en tan duro momento. Volá alto ‘Patán’, acá siempre te vamos a recordar”.