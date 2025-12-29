Horror: atropelló a un hombre, lo arrastró durante tres cuadras y le terminaron amputando las piernas

Un violento episodio de justicia por mano propia ocurrió en Mendoza, cuando un hombre de 31 años atropelló a un presunto ladrón y lo arrastró por más de 300 metros. El incidente se originó tras un asalto en la Plaza del Encuentro, donde el conductor y su pareja fueron amenazados con botellas de vidrio para robarles sus pertenencias. Tras el robo, la víctima decidió perseguir a los sospechosos en su auto, desatando una secuencia brutal que terminó en una esquina céntrica.

Testigos del hecho aseguraron que el sujeto embistió intencionalmente al joven de 19 años y que incluso realizó maniobras de marcha atrás para volver a golpearlo. La gravedad del impacto y el extenso arrastre por el asfalto provocaron heridas irreparables en la víctima, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Central de la provincia. Debido a la complejidad de las lesiones sufridas en sus extremidades inferiores, los profesionales médicos debieron amputarle ambas piernas para salvar su vida.

La Fiscalía trabaja en la recolección de pruebas y grabaciones de cámaras de seguridad.

Tanto el agresor como la víctima tenían prontuarios policiales

El conductor del vehículo se dio a la fuga inicialmente, pero regresó una hora más tarde para entregarse ante las autoridades de la Oficina Fiscal número dos. La investigación judicial reveló que tanto el joven atropellado como el agresor poseen frondosos prontuarios policiales por diversos delitos de gravedad ocurridos en el pasado. Mientras el herido tenía una medida pendiente por tentativa de homicidio, el conductor registra antecedentes por robo calificado, infracción a la ley de drogas y violencia de género.

Actualmente, la Fiscalía trabaja en la recolección de pruebas y grabaciones de cámaras de seguridad para determinar la responsabilidad penal del automovilista por las lesiones gravísimas causadas. En medio del operativo, una persona no identificada se acercó al lugar para devolver los objetos robados y luego se retiró rápidamente sin prestar declaración ante los efectivos. La causa generó una fuerte conmoción local debido a la ferocidad del ataque y las secuelas permanentes que dejó.