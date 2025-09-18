Macabro: salieron de jugar al fútbol en una canchita y encontraron el cadáver de un hombre

Un macabro hallazgo conmocionó ayer a los vecinos del barrio Victoria, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Cerca de las 11.30 de la mañana, el cuerpo de un hombre de 64 años, identificado como Ramón Ruiz Díaz, fue encontrado sin vida debajo de un árbol en la esquina de Pellegrini y Lavaisse. El descubrimiento lo hicieron un grupo de niños que salían de jugar a la pelota en una cancha cercana y que, sorprendidos, dieron aviso a los adultos.

De inmediato, una mujer llamó al Sistema de Emergencias 911 y en pocos minutos la Policía se presentó en el lugar. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale, quien llegó a la escena junto a los investigadores Paula Orellana, Alejandro Andole y Sofía Sierra. También intervino el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que recolectó pruebas y tomó muestras para determinar lo ocurrido.

Según las primeras observaciones del médico forense, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, aunque sí una herida en la región femoral de una pierna. Además, se hallaron manchas rojizas en su ropa de grafa y borcegos, junto a una botella de vidrio rota con líquido derramado en el suelo. Estos elementos despertaron interrogantes sobre las circunstancias en que se produjo la muerte.

Por el momento, la causa fue caratulada como "muerte dudosa". La Justicia ordenó la realización de la autopsia, prevista entre este miércoles y jueves, para precisar las razones del deceso. El fiscal Ángel Belluomini dispuso que, tras los estudios correspondientes, el cadáver de Ruiz Díaz fuera entregado a sus familiares. Los resultados de la pericia serán claves para determinar si se trató de un accidente, un hecho violento o una causa natural.